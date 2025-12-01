Inför konsekvensbedömningar för äldre – för att motverka åldersdiskriminering

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Det är hög tid att införliva en bedömning av konsekvenserna för äldre i beslutsfattandet för att minska risken för strukturell åldersdiskriminering.

Färska enkäter om åldersdiskriminering i Finland visar att mer än hälften av de svarande upplever sig diskriminerade på grund av sin ålder.

Detta är ett allvarligt samhällsproblem som måste tas på allvar.

Åldersdiskriminering innebär att en individ eller grupp behandlas sämre på grund av sin ålder, och det är förbjudet enligt Finlands grundlag.

Trots detta ser vi fortfarande att åldersgränser sätts upp utan saklig grund, vilket leder till diskriminering.

Exempelvis hindras personer över 65 år från att söka sig till ansvarsfulla positioner i föreningar, och läkare tvingas sluta vid 70 års ålder utan individuell bedömning.

Detta är tydliga exempel på hur åldersdiskriminering påverkar många äldre, även om lagen säger något annat.

En annan aspekt av denna diskriminering är att äldre ofta utesluts från viktig datainsamling.

När det gäller till exempel digitala färdigheter har de allra äldsta ofta lämnats utanför insamlingen av data, vilket innebär att deras behov och erfarenheter inte beaktas i beslutsfattandet.

Detta sänder ett tydligt budskap om att de äldres åsikter och erfarenheter inte är lika viktiga som andras.

Man frågar inte ens om vår åsikt.

Biträdande justitieombudsman Maija Sakslin har påpekat att äldre inte får uteslutas från utredningar om det inte är uttryckligen föreskrivet i lag.

Trots detta sker det ändå gång på gång att äldre inte får vara med i den information som samlas in, vilket leder till att beslut fattas på ett bristfälligt underlag.

För att minska denna strukturella åldersdiskriminering borde det införas en konsekvens- bedömning av hur olika beslut påverkar äldre.

I dagsläget finns inga anvisningar för sådana bedömningar, till skillnad från för barnen.

Att ta hänsyn till de äldres situation i beslutsfattandet skulle kunna leda till mer rättvisa beslut, och minska risken för att åldersgränser och andra åldersrelaterade regler skapar onödig diskriminering.

Vi Svenska seniorer vill att alla åldersgrupper får samma möjlighet att göra sina röster hörda och att deras erfarenheter beaktas i beslut som påverkar deras liv.

Att det införs bedömning av konsekvenserna för äldre i beslutsfattandet.

Det behövs en förändring för att säkerställa att de äldre inte lämnas utanför samhällsdebatten.