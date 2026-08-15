”Inte nervös, men ivrig!” – på lördag börjar Fredrik Ulfstedt som köpman i Dalsbruk Ulfstedt inleder sin köpmannabana i mataffärerna Kompis i Dalsbruk och Kiva i Dragsfjärd. Emilia Örnmark Fredrik Ulfstedt tar över som köpman i mataffärerna Kompis i Dalsbruk och Kiva i Dragsfjärd. Han efterträder Ingrid Eriksson som blir köpman i K-Supermarket Popsi i Ekenäs. Emilia Örnmark Publicerad: 15.8.2026, 5:15 Mycket är p Emilia Örnmark Ge respons åt redaktören Publicerad: 15.8.2026, 5:15 Dela artikeln KOMMENTARER