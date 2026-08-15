”Inte nervös, men ivrig!” – på lördag börjar Fredrik Ulfstedt som köpman i Dalsbruk

Ulfstedt inleder sin köpmannabana i mataffärerna Kompis i Dalsbruk och Kiva i Dragsfjärd.

Emilia Örnmark
En man och en kvinna (bägge köpmän) vid en grönsakshylla i en mataffär.
Fredrik Ulfstedt tar över som köpman i mataffärerna Kompis i Dalsbruk och Kiva i Dragsfjärd. Han efterträder Ingrid Eriksson som blir köpman i K-Supermarket Popsi i Ekenäs.
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Mycket är p

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