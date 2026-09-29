Vaccinationer är en investering i ett friskare åldrande

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

I Finland finns 1,3 miljoner personer över 65 år. Fram till år 2050 beräknas antalet öka till 1,5 miljoner. Samtidigt blir det allt viktigare att människor kan åldras friska och med bibehållen funktionsförmåga.

I en färsk artikel i Finlands Läkarförbunds tidskrift, Suomen Lääkärilehti, föreslår fyra erfarna läkare, Timo Strandberg, Eeva Ruotsalainen, Peter Klemets och Maria Nuotio, att Finland inför ett betydligt mer omfattande vaccinationsprogram för personer över 65 år. Jag välkomnar förslaget varmt.

Åldern i sig ökar risken för allvarliga infektioner. Influensa, pneumokock-, RS-virus- och coronainfektioner kan leda till sjukhusvård och i värsta fall till bestående förlust av funktionsförmågan.

Även en tidigare frisk och aktiv äldre person kan efter en allvarlig infektion hamna i en situation där ett självständigt liv inte längre är möjligt.

Vaccinationer kan förebygga mer än själva infektionerna. Allvarliga infektioner kan utlösa hjärt- eller hjärninfarkt, förvärra kroniska sjukdomar och påskynda en försämring av funktionsförmågan.

Det finns också intressant forskningsresultat som tyder på att vissa vaccinationer kan minska risken för demens.

Det handlar dessutom om samhällsekonomi. Vaccinationer är en relativt liten investering jämfört med kostnaderna för sjukhusvård, rehabilitering och långvarig vård.

Enligt artikelförfattarna kan väl genomförda vaccinationsprogram för vuxna ge mångdubbla besparingar i förhållande till den ursprungliga investeringen.

I övriga Norden har man redan gått längre. I Sverige erbjuds pneumokockvaccination sedan september i år till alla som fyller 65 år. I Norge ingår pneumokockvaccination för 65-åringar i det nationella vaccinationsprogrammet. I Danmark erbjuds personer över 65 år kostnadsfri vaccination mot influensa och covid-19.

Finland borde ta nästa steg.

Personer över 65 år borde erbjudas ett tydligt och jämlikt vaccinationsprogram som omfattar influensa-, corona-, pneumokock- och RS-virusvaccinationer samt stegvis även vaccination mot bältros.

Vaccinationerna bör vara lättillgängliga där äldre redan får annan vård och service.

Detta är en viktig del av den förebyggande hälso- och sjukvården. Om målet är att människor ska kunna förbli friska, aktiva och självständiga så länge som möjligt, lönar det sig att förebygga sjukdom innan problemen uppstår.

Ett friskare åldrande är bra för individen – och för hela samhället.