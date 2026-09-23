Besparingar behövs – men vi ska inte spara på tryggheten

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Varhas produktivitets- och ekonomiprogram med inbesparingar på cirka 40 miljoner euro för 2027 kräver svåra beslut. Det är nödvändigt att balansera ekonomin, men lika viktigt är det att bedöma var besparingarna görs och vilka konsekvenser de får för invånarnas vardag.

SFP:s fullmäktigegrupp har aktivt deltagit i diskussionerna om programmet. Vi har betonat att besparingar i första hand bör sökas genom att rationalisera verksamheten och förbättra produktiviteten, inte genom att försämra tjänster som är särskilt viktiga i skärgården och på glesbygden.

Vi är nöjda med att de olika politiska grupperna i förhandlingarna nådde en god samsyn i flera frågor som är viktiga för oss.

Naguambulansens nattberedskap bevaras också under vintern och Pargas brandstation fortsätter med sin nuvarande bemanning på fyra personer.

Pilotprojektet med önsketaxi fortsätter, och man strävar efter att trygga en fortsättning för gemenskapsboendet vid Aftonro på Iniö.

Önsketaxi är för många kunder något mer än bara en transporttjänst. En lokal förare kan vara en bekant och trygg person, och kommunikationen kan också fungera på svenska. Det är ett bra exempel på en service vars värde inte enbart syns i euro.

Vi anser det särskilt viktigt att beredskapen inom räddnings- och akutvården inte försämras. Tryggheten i skärgården och på glesbygden kan inte bedömas enbart utifrån invånarantalet.

Långa avstånd, väder- och vägförhållanden samt skärgårdens särskilda omständigheter måste beaktas.

Önsketaxi är för många kunder något mer än bara en transporttjänst. En lokal förare kan vara en bekant och trygg person, och kommunikationen kan också fungera på svenska. Det är ett bra exempel på en service vars värde inte enbart syns i euro.

Också när det gäller klientavgifterna ansåg vi det viktigt att gå in för en måttligare linje än den som föreslogs i det ursprungliga tjänstemannaförslaget. I en svår ekonomisk situation finns det skäl att noggrant bedöma den ekonomiska belastningen för dem som använder tjänsterna.

Den lösning som nåddes i förhandlingarna visar att det också i svåra situationer går att hitta kompromisser mellan olika gruppers målsättningar. Vi hävdar inte att dessa lösningar är ett enskilt partis förtjänst.

Tvärtom bygger de på ett konstruktivt samarbete mellan de politiska grupperna. SFP är för sin del beredd att stödja helheten, där flera av de mål vi har lyft fram har beaktats.

Att balansera ekonomin är nödvändigt. Samtidigt måste vi se till att det går att leva tryggt i Egentliga Finland och att servicen är tillgänglig också i skärgården och på glesbygden.