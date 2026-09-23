Förtroendet för vården måste återupprättas

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

En av de viktigaste frågorna just nu är att arbeta för att alla ska ha ett eget vårdteam senast år 2030.

En av de viktigaste frågorna inför nästa riksdagsval och nästa regeringsperiod är att återupprätta finländarnas förtroende för den offentliga vården.

Du ska kunna lita på att du får god vård och omsorg när du behöver den. Du ska kunna lita på att det finns en plats på förlossningssjukhuset när barnet är på väg och en plats på äldreboendet när du inte längre klarar dig hemma.

Förtroende handlar i grunden om trygghet.

I SFP har vi vid flera tillfällen presenterat lösningar för att förbättra vården nära dig. Det gjorde vi senast i anslutning till riksdagsgruppens sommarmöte.

Vi vill att god service på svenska ska belönas. Vi anser det nödvändigt att språkmatchningen – att kund och vårdpersonal som talar samma språk möts – förverkligas under nästa regeringsprogram. Vi vill belöna satsningar på främjande av hälsa och välmående. Det är några av de åtgärder vi föreslår.

Vad är det då som skapar förtroende för vården?

I SFP är vi övertygade om att det handlar om att veta vem man ska kontakta när man behöver hjälp eller råd, att veta vart man ska vända sig, och inte minst att kunna lita på att få svar inom rimlig tid.

En av de viktigaste frågorna just nu är därför att på alla nivåer arbeta för att alla ska ha ett eget vårdteam – senast år 2030.

När hälsocentralens bekanta läkare och vårdare känner till din livssituation och din vårdhistoria blir vården både tryggare, mänskligare och mer kontinuerlig.

Jag har tidigare talat om Vesa, vår familjs egenläkare som arbetar på vår lokala kommunala hälsostation. Han har skött oss och alla våra fem barn. Han kommer ihåg våra barns tidigare åkommor, och de i sin tur har förtroende för honom.

När hälsocentralens bekanta läkare och vårdare känner till din livssituation och din vårdhistoria blir vården både tryggare, mänskligare och mer kontinuerlig. Samtidigt minskar antalet överlappande laboratorie- och röntgenbesök.

Du ska inte behöva byta läkare eller sjukskötare vid varje hälsocentralsbesök och förklara din situation otaliga gånger. Det betyder att vårdens kvalitet förbättras och att sjukligheten och dödligheten minskar.

Samtidigt minskar vårdbehovet och vårdkostnaderna, medan kundnöjdheten ökar. Trygghet skapar kvalitet och resultat.

Under den här regeringsperioden har det gjorts målmedvetet arbete för att utveckla modellerna för vårdens kontinuitet. I somras beviljades välfärdsområdena sammanlagt 40 miljoner euro i statsunderstöd för just detta.

För tillfället har åtminstone cirka 1,5 miljoner människor i Finland en utsedd egenläkare. Samtidigt vet vi att situationen varierar en del från välfärdsområde till välfärdsområde.

Varje människa i Finland ska kunna känna trygghet i att hjälpen finns där när den behövs.

För att nå målsättningen om att samtliga ska ha ett eget vårdteam senast år 2030 är det avgörande att nästa regering för en politik med tillräckligt med morötter och käppar i nästa regeringsprogram.

Vi vill göra vården mer tillgänglig genom egna vårdteam, kortare vårdköer och smidigare vårdvägar. Vi vill satsa på förebyggande insatser, personalens välmående och digitala lösningar som frigör mer tid för patientmöten, utan att tumma på möjligheten att få vård ansikte mot ansikte.

Målet är enkelt. Varje människa i Finland ska kunna känna trygghet i att hjälpen finns där när den behövs. Att vården känner dig, att du vet vem du ska kontakta och att du får rätt hjälp i rätt tid.

Det är så vi återupprättar förtroendet för vården. Det är så vi bygger en vård som håller också i framtiden.

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