Tillfälliga trafikarrangemang i Åbo är inte en politisk fråga

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Diskussionen om det tillfälliga körförbudet på Dombron i Åbo blev politiserad och tudelad. Med rösterna 8–6 beslöts att stängningen ska pågå i 1,5 år istället för fyra, för att det tillför minst olägenheter för alla.

Om man hade tillåtit biltrafik på Dombron under renoveringen skulle man behöva arrangera busstrafik och allt det andra för fyra år vilket ökar på kostnaderna betydligt. Det är dessutom en säkerhetsfråga.

Största delen av biltrafiken på Dombron har varit genomfartstrafik och därför kan den med gott samvete flyttas tillfälligt till Tomasbron, Martinsbron och övriga alternativ.

Fotgängarna får en tillfällig bro, cyklisterna får använda Biblioteksbron och bussarna Aurabron, med ordentliga skyltningar. Att ta sig in i centrum med bil kommer hela tiden att vara möjligt med en liten omväg. Nu försöker vissa göra höger- och vänsterpolitik av arrangemangen, och det här är inte särskilt vuxet beteende.

En orsak till att Aurabron stängs av för biltrafik är att det konstaterades redan i bygget av torgparkeringen att bilarna stod i vägen för bussarna och det var stopp i trafiken där.

Åbo är en stad där det är alltför lite plats på gatorna för en expanderande biltrafik, och trafiken får inte vara en genomfartsled – för det här ändamålet finns andra vägar och alternativ.

De som påstår att Åbo hatar bilar kan knappast alla själva komma från Åbo utan grannkommuner och övriga orter och kör mycket bil och tror att de får köra precis vart som helst i Åbo med sin bil.

Åbo har tvärtom i många årtionden gjort sitt yttersta för att säkerställa bilen som en helig ko och även byggt torgparkeringen åt de som kör bil och verkligen visat sin kärlek till bilen.

Nu är tiden kommen för att satsa på de människor som åker kollektivtrafik och då påbörjas byggandet av spårvägen mellan hamnen och Kråkkärret samtidigt som Dombron faktiskt är den enda bron som byggs om.

Tidtabellen för bygget är även viktig för att säkerställa statens andel för spårvägen inom MBT- avtalet.