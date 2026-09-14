Gemensamt ansvar: Betala småföretagens fakturor inom sju dagar

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

När höstens budgetförhandlingar närmar sig handlar debatten ofta om kalla siffror. Men i politiken handlar det om människor. Bakom varje statistikuppgift finns en lokal företagare som bygger upp livskraften i vårt landskap – hantverkare, städföretagare och små aktörer inom vårdsektorn.

Titta på Skottland, där den offentliga sektorn måste betala småföretagens fakturor inom 10 dagar.

När Åbo stad och välfärdsområdet i Egentliga Finland, Varha, töjer ut sina betalningstider till 30 dagar lägger vi en tung börda på de minsta axlarna. För en stor organisation är en enskild faktura bara en droppe i havet. Men för det lilla familjeföretaget kan den fördröjningen vara skillnaden mellan framtidstro och konkurs.

Vi kan bättre än så här. Titta på Skottland, där den offentliga sektorn måste betala småföretagens fakturor inom 10 dagar. Modellen förbättrar företagens likviditet, minskar lånebehovet och håller pengarna i rullning.

Vi kan också införa ett digitalt snabbspår där alla korrekta nätfakturor betalas automatiskt inom sju dygn. Det här är inte en partipolitisk fråga, utan en fråga om sunt förnuft. Det kostar inte skattebetalarna en enda euro extra, eftersom det handlar om att betala för redan utfört arbete lite snabbare.

Det kräver inga nya lagar, utan bara att vi använder vårt befintliga ekonomisystem (Sarastia) på ett smartare sätt. Modellen är juridiskt helt hållbar.

När de lokala småföretagen mår bra skapar de arbetsplatser och tryggar vår gemensamma välfärd. Att förkorta betalningstiderna är ett gratis sätt att stödja näringslivet i Egentliga Finland.

Låt oss glömma partigränserna i höst och fatta ett beslut som bär oss alla framåt. I slutändan handlar det bara om vilja.