Åbo, staden som hatar bilar

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Åbo stänger centrum – och kallar det trafikpolitik. Åbos trafikpolitik börjar likna ideologi framför sunt förnuft. Nu ska två centrala broar i praktiken stängas för personbilstrafiken samtidigt – och sedan får bilisterna hantera konsekvenserna.

Vilka drabbas? Vanliga människor som ska till jobbet, hämta barn, sköta ärenden eller få sitt företag att fungera

På måndag behandlar stadsstyrelsen ett förslag där Dombron stängs helt under renoveringen medan Aurabron reserveras för kollektivtrafiken. Biltrafiken pressas bort från centrum och tvingas ut på andra redan hårt belastade leder.

Det här är inte bara en fråga om broar. Det är ett politiskt vägval.

Trafikmängderna talar sitt tydliga språk:

• Domkyrkobron: 28 200 → 0

• Aurabron: 11 600 → 0

Över 30 000 fordon per dygn ska alltså hitta andra vägar. Svårt att kalla detta en lösning. Man flyttar problemet från en plats till en annan.

Vilka drabbas? Vanliga människor som ska till jobbet, hämta barn, sköta ärenden eller få sitt företag att fungera. Alla kan inte cykla, promenera eller åka kollektivt. Åbo består av människor med olika behov – inte av en enda idealiserad trafikant.

Varför har staden inte på allvar utrett möjligheten att hålla Dombron åtminstone delvis öppen? Varför måste Aurabron stängas helt för personbilar? Och var finns konsekvensanalysen för pendlare, centrumföretag och den trafik som nu pressas över andra broar?

Kollektivtrafiken ska naturligtvis fungera. Men den får inte bli ett politiskt frikort för att försämra all annan trafik.

Staden vill minska utsläppen, men skapar nu längre körsträckor och köer för tusentals bilister. Logiken är svår att hitta.

Åbo behöver mindre symbolpolitik och mer sunt förnuft.

Centrum ska vara levande och tillgängligt. Företag ska kunna få kunder och människor ska kunna ta sig till jobbet utan att fastna i köer som politikerna har skapat.

Att göra bilisten till syndabock löser inga trafikproblem. Det flyttar bara problemen,-och notan,till andra.Ett beslut som påverkar staden i över 1,5 år kräver bättre än symboliska lösningar. Åboborna förtjänar faktiskt bättre. Och ärlighet.