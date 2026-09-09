Ett jämlikt och likvärdigt servicenätverk behövs

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Varhas styrelse håller på att se över och uppdatera sin plan för servicenätverket för perioden 2027–2029 och har i samband med det identifierat ett behov av en vision om servicenätet på lång sikt.

En vision som bland annat bygger på en prognos för befolkningsutvecklingen som tagits fram av ett konsultföretag.

Visioner och planer på lång sikt behövs säkert i planeringen av fastighetsinvesteringar, men kanske de lyder under fullmäktiges ansvar?

Förvaltningsstadgan nämner inget om en dylik vision.

Varhas styrelse ska besluta om planen för servicenätet så att den följer den servicestrategi som välfärdsområdesfullmäktige godkänt och de riktlinjer som gäller den regionala placeringen av servicenätet.

Enligt denna vision för servicenätet, som styrelsen låtit utarbeta, föreslås nu en plan för servicenätverket 2027–2029 där bl.a. gemenskapsboendet på Aftonro i Iniö skulle upphöra eftersom den service som tillhandahålls inte motsvarar Varhas form av gemensamt boende.

Vilket även det är intressant. Varhas gemenskapsboende på Iniö ger inte den service som ett gemenskapsboende ska ha och därför kan/måste man ta bort den serviceformen.

Enligt servicestrategin ska Varhas tjänster vara kundorienterade, likvärdiga, tvåspråkiga, och erbjuda närservice som motsvarar kundens behov likvärdigt i olika områden.

Till stöd för beredningen av planen av servicenätet har man även låtit göra en personalenkät för att kartlägga personalens syn på utvecklande av servicenätet, där man bland annat frågat om det är viktigt inom äldreomsorgen att erbjuda tjänster i närheten, även om det inte är lika kostnadseffektivt.

Vi Svenska seniorer tolkar Varhas utredningar som att personalen ute på fältet har bättre lokalkännedom än vad beredningen verkar ha eller vilja ta hänsyn till.

Personalen är av samma åsikt till 82,3 procent, endast 8 procent är av avvikande åsikter.

På frågan om huruvida utformningen av servicenätverket måste ta hänsyn till språkliga minoriteters behov av att få tjänster på ett förståeligt språk var 50,6 procent av samma åsikt och 20,6 procent av en annan.

De svensktalande respondenterna höll till 97 procent med om detta.

Vi Svenska seniorer tolkar Varhas utredningar som att personalen ute på fältet har bättre lokalkännedom än vad beredningen verkar ha eller vilja ta hänsyn till.

Det krävs noggranna och tillförlitliga konsekvensbedömningar innan service och enheter läggs ner.

Centralisering av tjänster har betydande konsekvenser för personal, klienter, anhöriga och hela samhället på mindre orter. Mer lokalkännedom, flexibilitet och samråd med invånare och personal krävs för beslutsfattandet.

Att kombinera mindre serviceställen är ett gott val för att utveckla servicenätverket.