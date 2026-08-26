Då fisken kostar över 50 euro per kilo hotas Finlands ekonomi

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Av förekommen anledning är jag intresserad av att titta på fiskdiskar när jag är på uppköp, så också under förra veckan hos Prisma i Tavastehus.

Varje gång kan jag konstatera hur fisken upphöjs till en lyxprodukt när detaljhandeln lagt till sina marginaler.

Men denna gång blev det en mindre chock när jag upptäckte att priset på den odlade sikfilén var 51,20 euro per kilo. Försäljaren lade märke till min reaktion varvid han sade att ja, den är dyr.

Det var det värsta jag sett, en bit över 40 euro är vanligt men över 50 euro har jag aldrig varit med om. Sikfilén kostar cirka 25–26 euro när den kommer från förädlaren.

SOK och Kesko har tyvärr monopolposition inom detajhandeln, vilket gör att de har svag konkurrens beträffande prissättningen. Ovan nämnda är ett exempel, men det finns många även om variationerna är stora.

Jag påstår att handelns marginaler är ett nationalekonomiskt hot.

Konsumenterna betalar ett för högt pris samtidigt som producenter och tillverkare pressas till att sälja till för låga priser. De politiska beslutsfattarna diskuterar för all del höga priser men man analyserar i regel inte prisets uppbyggnad och dess orsakssammanhang. Många har inte kunskap eller kurage, andra har bindningar till handeln.

Den enskilda konsumenten har förstås ingen talan och kraft, det krävs organisation för att kunna påverka och den existerar inte.

Det har sagts att EU har en lagstiftning som motverkar monopol, det är uppenbart att det inte fungerar i praktiken.