Fysisk aktivitet i skolan bidrar positivt till koncentrationen, lärandet och trivseln

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Ett nytt läsår börjar. Det för med sig nya kunskaper, fler möten mellan människor och nya möjligheter. Som undervisningsminister är jag stolt över hur vi har utvecklat vårt utbildningssystem, i synnerhet grundskolan, vår kronjuvel, under den här regeringsperioden.

Fast det fortfarande finns mycket att göra är jag övertygad om att vi gör förändringar i rätt riktning.

Med förändringarna kan vi stärka elevernas grundläggande färdigheter, öka trivseln i skolan och främja välbefinnandet.

Stödet för lärande har reformerats inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt gymnasieutbildningen redan från början av förra läsåret, och nu är det yrkesutbildningens tur när reformen av stödet trädde i kraft 1.8.2026.

En central tanke i reformen är att stödet erbjuds mer förebyggande än tidigare och så nära elevens vardag som möjligt. Målet är att varje elev snabbt och flexibelt ska få det stöd som den behöver.

Även läs-, skriv- och räknekunskaperna har stärkts genom att tre årsveckotimmar lades till i modersmål och litteratur samt matematik från och med 1.8.2025.

Här är det också viktigt att man på kommunal nivå ser till att de resurser som vi lagt till – både för stödet och tilläggstimmarna – hittar fram till skolbänken. Det är barnens rättighet.

Om man inte kan skolspråket kan man inte heller ta till sig undervisningen. Därför stärker vi undervisningsspråket för elever med invandrarbakgrund genom tilläggsundervisning inom den förberedande undervisningen och genom preciseringar av undervisningen i svenska och finska som andra språk.

Från och med hösten ska skolorna möjliggöra att alla barn och unga kan röra på sig i sin vardag.

Den förberedande undervisningen är avsedd för elever som nyligen flyttat till Finland och vars kunskaper i finska eller svenska ännu inte är tillräckligt starka. Genom tilläggsundervisningen kan elevens kunskaper i finska eller svenska stärkas ytterligare.

Skolan handlar också om fysiskt välbefinnande. Därför vill vi främja fysisk aktivitet under skoldagen. Från och med hösten ska skolorna möjliggöra att alla barn och unga kan röra på sig i sin vardag.

Denna förändring kan bland annat bidra positivt till koncentrationen, lärandet och trivseln i skolan. Vi har också begränsat användningen av mobila enheter inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen sedan förra året.

Gällande den här förändringen har jag fått mycket positiv respons från både lärare och elever. Ibland har små ändringar stor inverkan.

Om inte yrkesutbildningen fungerar stannar Finland. Och därför är det speciellt viktigt att vi ser till att undervisningen ges som närundervisning och att den svarar mot yrkeslivets behov.

Där uppmanar den nya finansieringsmodellen för yrkesutbildningen till att ordna utbildningen så att de studerande slutför sina studier, utexamineras och sysselsätts eller övergår till fortsatta studier efter utexamineringen.

Vi har också inlett ett åttaårigt försök inom verksamhetsstyrningen för att främja att anordnare på ett snabbare och mer flexibelt vis ska möta kompetens- och utbildningsbehoven inom sitt verksamhetsområde.

När det gäller andra stadiets utbildning är det från och med början av detta läsår också möjligt att ordna gymnasieutbildning på engelska.

Målet med alla dessa förändringar är att bygga en skola där varje barn och ung person har möjlighet att lära sig, växa och hitta sin plats.

Jag vill önska alla elever, studerande, lärare och hela skolgemenskapen glädje i lärandet, upplevelser av att lyckas och tilltro till framtiden.

Lycka till med det nya läsåret!