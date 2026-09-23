Diskussionen mellan Finland och Sverige

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Det pågår nästan alltid någon form av diskussion om relationerna mellan Finland och Sverige på olika plan i varje fall i vårt land. Väldigt ofta har det under den ännu pågående lågkonjunkturen rört sig om ekonomiska frågor.

Finland befinner sig nu i underläge främst orsakat av den stora upplåningen med budgetunderskott. Det görs hos oss exceptionellt många jämförelser med den svenska positionen, enligt min mening är det inte givande att göra det för ofta.

Finland måste sköta sitt eget bord, vi har klarat mycket värre situationer som inte ens är jämförbara. Det gäller för statsminister Orpo att hålla i rodret när han fått det och inte börja tänka på nästa val.

Vid en diskussion på svenska ambassaden i Helsingfors nyligen framhölls i olika inlägg att den svenska utrikespolitiken förändrats, profilen har blivit lägre och mer diplomatisk och samtidigt mer slätstruken, men nog finns det lite kvar av det svenska världssamvetet.

Vi som kommer ihåg Olof Palmes eminenta inlägg kan skriva under förändringen som när han kallade ledarna i de kommunistiska öststaterna för ”politikens kreatur”. Eller när utrikesminister Sten Andersson hade en klar lösningsmodell för Mellanöstern.

Sverige hade höga ambitioner att ändra på EU:s riktlinjer vid inträdet, särskilt rörande lantbrukspolitiken. Men man märkte snabbt att det var en ganska omöjlig uppgift.

Inom de breda folklagren finns det förstås fördomar på båda håll. Vi belastas fortfarande av mindervärdighetskomplex vilket kan påverka en del av oss. Svenskarna förknippar oss med fylla, trots att det totala alkoholbruket är större hos dem.

Sverige har alltid haft en starkare känsla för att bistå utvecklingsländerna och då tänker jag inte enbart i ekonomiska termer.

Jag tycker mig ha märkt att när det blir nedgångar finns det en tendens hos en del finlandssvenska opinioner, för att inte tala om en del åländska, att nedvärdera det finländska samhället och dess näringsliv. Samtidigt helgonförklarar man Sverige och dess förehavanden, på Åland har jag hört det sedan barndomen. Men låt oss inte problematisera situationen, handelsutbytet är omfattande och dialogen förtroendefull.