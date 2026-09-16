Varhas servicenätverk är till för invånarna

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Varha håller på att fatta beslut om nästa steg i utvecklingen av servicenätverket. Som riktlinje för beslutsfattandet kring servicenätverket passar den princip som Esko Aho har lyft fram utmärkt: Tjänsterna ska skalas både uppåt och nedåt.

Principen borde vara den att tjänster som kräver specialkompetens och dyr utrustning placeras på sjukhus eller vid social- och hälsovårdscentraler med ett brett serviceutbud.

Välfärdsområdet kan inte utveckla servicenätverket i ett vakuum.

Lågtröskeltjänster, som det finns mer behov av, bör däremot placeras nära människorna. Närservice omfattar bland annat rådgivningsverksamhet och elevvård, boendeservice för äldre samt olika tjänster inom social- och hälsovården.

Välfärdsområdet kan inte utveckla servicenätverket i ett vakuum. Ett nära samarbete med kommunerna, organisationerna och företagen i regionen är nödvändigt.

Det skulle löna sig att samordna social-, hälsovård- och räddningstjänsterna i samband med skolnätverk, trafikförbindelser och nära invånarnas naturliga färdriktningar för att uträtta dagliga ärenden.

Gemensamma offentliga lokaler är till allas fördel. När åldersklasserna minskar kan man i större utsträckning placera t.ex. rådgivningsverksamhet i samband med skolans elevvård, social- och hälsovårdstjänster i äldreomsorgens lokaler eller i t.ex. bibliotek.

Serviceställen bör inte strikt begränsas till de offentliga rummen, de kunde erbjudas i gemensamma lokaler med t.ex. apotek och butiker. Provtagning och sjukskötarmottagning i apotekets lokaler skulle vara en mycket fungerande kombination.

Flexibilitet i tjänsterna är viktigt både för välfärdsområdet och för invånarna. När det gäller hemvårdstjänster och boendeservice för äldre, bör servicesedeln erbjudas som ett alternativ, eftersom tjänsten utförs i personens eget hem, en mycket personlig servicerelation och en kontinuitet av servicen.

Skärgården medför sina egna särdrag för servicenätverket. Välfärdsområdet får en betydande tilläggsfinansiering på basen av skärgårdsförhållandena och för att välfärdsområdet är tvåspråkigt. Det får inte vara så att närservice som behövs flyttas på ett avstånd som kräver flera timmars resor eller till och med övernattning för invånarna.

Om Varha inte klarar av att ordna särskilt äldreomsorg i skärgården i egen regi måste tjänsten köpas av företag eller organisationer.

Fågelvägen kan avstånden vara korta, men med båt- och färjeförbindelser blir dessa resor betydligt längre.

Om Varha inte klarar av att ordna särskilt äldreomsorg i skärgården i egen regi måste tjänsten köpas av företag eller organisationer.

Om välfärdsområdet planerar att lägga ned vårdavdelningarna i skärgården, bör man säkerställa att det finns andra trygga servicemöjligheter som fungerar, såsom hemvård, hemsjukhus och palliativ vård.

Uthyrning av välfärdsområdets egna lokaler bör, med beaktande av den allmänna säkerheten, vara tillgängliga för både organisationer och olika branschers företag.

Med hjälp av gemensamma lokaler kan vi utvidga möjligheten till olika tjänster och öka hyresintäkterna. Fysioterapeuter, tandläkare eller massörer kunde erbjudas möjligheter att verka i välfärdsområdets lokaler. Många bra initiativ har tyvärr fallit på grund av frågor om städningsarrangemang, gemensam användning av plåster eller elektroniska lås.

Välfärdsområdets och kommunernas servicenätverk bör förnyas så att man tar i beaktande tillgången till kompetent personal och de ekonomiska ramarna – men framför allt förnyas det för våra invånares skull.