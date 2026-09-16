Tillväxt och välfärd hör ihop – så tryggar vi vår service

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Debatten om Finlands ekonomi målas ofta upp som en strid där vi måste välja antingen företagsklimat eller en trygg välfärd. Men det är en falsk motsättning. Verkligheten är att skolan, vården och skärgårdsservicen i Egentliga Finland är helt beroende av framgångsrika företag. Vi kan helt enkelt inte fördela pengar som vi inte först har tjänat in tillsammans.

Att sänka samfundsskatten – alltså den skatt företag betalar på sina vinster – till 18 procent handlar inte om att ge presenter till stora bolag.

Det handlar om att göra Finland till en vinnare i Europa. I dag har våra grannländer som Sverige runt 20 procent i skatt, medan länder som Tyskland och Nederländerna ligger betydligt högre.

Genom att erbjuda 18 procent gör vi Finland till slutdestinationen för europeiska koncerner. I stället för att vinsterna stannar och beskattas i utlandet, lockar vi företagen att redovisa sina vinster här. Det betyder att det är till den finländska statskassan som skattepengarna rullar in, vilket skapar mer resurser och nya jobb.

Vi i SFP nöjer oss ändå inte med att bara sänka skatter. För oss handlar det om att bygga ett kunskapssamhälle och ett tryggt land för nästa generation.

Tillsammans med regeringen har vi varit med och drivit igenom en historisk satsning på 280 miljoner euro till forskning och utveckling. Genom dessa stora investeringar i forskning och innovation stärker vi Finlands ekonomi från grunden.

Samtidigt har vi i regeringen prioriterat barnfamiljerna genom att höja barnbidraget och höja moderskapsunderstödet från 170 euro till 210 euro. Det ger ett ökat och konkret stöd till familjer precis när ett barn föds.

Men stora reformer gör inte hela jobbet. Vi måste också hjälpa de små lokala företagarna i vår vardag. Ett stort problem i dag är att mindre företag tvingas vänta alldeles för länge på att få sina fakturor betalda av stora aktörer. Detta stryper deras kassaflöde och gör det svårt att betala löner.

Här kan kommunerna och välfärdsområdet Varha gå före och visa vägen. Vi behöver inte stifta nya, krångliga lagar för det här. Det handlar om politisk vilja.

Våra kommuner och Varha kan redan i morgon bestämma att mindre, lokala företag ska få sina pengar inom exempelvis sju dagar. Våra digitala betalsystem klarar av det. En sådan förändring kostar inte skattebetalarna en euro, men det ger de lokala företagarna trygghet att våga fortsätta driva sina verksamheter och anställa personal.

SFP:s linje är inte att ställa grupper mot varandra eller gräva politiska skyttegravar. Vi vill lösa problemen tillsammans. Genom att kombinera en globalt konkurrenskraftig skattepolitik med historiska satsningar på forskning och utveckling, ett starkt stöd till barnfamiljer och praktiska beslut i vardagen skapar vi den ekonomi vi behöver för att rädda skolan och omsorgen för nästa generation.

Markus Blomquist