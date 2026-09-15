Om lärarna lyssnar på eleverna mår skolan bättre!

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

I måndags hade alla klasser i S:t Olofsskolan i Åbo en klasstimme, där lärarna gick genom några nya ordningsregler. Reglerna rör bland annat skolans vessor och placeringen av väskor i korridoren på första våningen.

Det kan låta som små saker, och det är det också. Eleverna blev ändå väldigt frustrerade för att skolan inte frågade oss vad vi tyckte om de nya reglerna.

Det är enkelt, om man lyssnar på oss blir besluten vettigare.

Lärarna kan inte förutspå elevernas reaktion. Därför skulle det ha varit bra att lyssna på oss. Man skulle kanske ha kunnat ta itu med större problem i skolan än de som lärarna nu valde att åtgärda. Det är enkelt, om man lyssnar på oss blir besluten vettigare.

Alla beslut som rektorerna och lärarna gör påverkar direkt elevernas vardag. Vi spenderar upp till sju timmar per dag i skolan. Ändå är våra påverkningsmöjligheter mycket begränsade.

Förra året fick elevkåren delta på ett GEM-möte, alltså ett möte med den gemensamma elevvårdsgruppen. Det är en grupp som funderar på saker som rör elevvården och elevernas vardag i allmänhet, man talar alltså aldrig om enskilda elever på sina möten.

Vi hade en lösningsinriktad och produktiv diskussion som faktiskt gjorde en skillnad i skolan.

Vi tog upp problem som rörde förstörelse av skolans vessor och föråldrade, eventuellt rasistiska skolmaterial.

Lärarna hörde på eleverna och det skapades lösningar. Vilken överraskning!

Därför undrar jag varför elevkåren inte får vara med på flera möten med skolans olika beslutande organ. Det är självklart att vi inte kan delta på möten där man diskuterar enskilda elever, men man måste höra på oss när man gör viktiga beslut.

Att lyssna på de ungas åsikt har alltid varit en utmaning för äldre beslutsfattare. Att sitta på ett lärarmöte och fatta beslut utan att lyssna på oss känns kanske som en lösning men är inte det. Det öser bara på ungdomarnas frustration och ökar motsättningarna mellan äldre och yngre.

Därför är det otroligt viktigt att man börjar lyssna på oss.