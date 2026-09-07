Det svenska i Finland behöver mer än vänsterretorik

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Det är välkommet att fler röster nu höjs för att försvara det svenska i Finland. Den kampen tillhör oss alla. Men vi måste också våga fråga vad det försvaret kräver av oss i längden.

Sann omsorg om Svenskfinland kan inte bara mätas i goda avsikter eller nya löften om offentliga utgifter.

Det måste mätas i vår förmåga att bygga en grund som håller. Ett starkt svenskt Finland behöver fungerande vård, ett levande föreningsliv och starka institutioner.

Men allt detta vilar på en enkel sanning: utan en ekonomi i balans har vi till slut ingen hållbar välfärd att fördela.

Det är enkelt att kritisera svåra beslut från sidolinjen, men genuint ledarskap handlar om att prioritera även när alternativen är obekväma – och att ha modet att korrigera kursen när följderna blir oskäliga.

Om företagens förutsättningar försvagas och skuldbördan växer, krymper också resurserna till den service vi alla är beroende av. Alltför ofta framställs det som att socialt ansvar och ekonomiskt ansvar står i motsats till varandra. Det är en falsk motsättning. De är i själva verket förutsättningar för varandra.

Det är enkelt att kritisera svåra beslut från sidolinjen, men genuint ledarskap handlar om att prioritera även när alternativen är obekväma – och att ha modet att korrigera kursen när följderna blir oskäliga.

Vi behöver inte välja mellan svenskans ställning, social rättvisa och en stark ekonomi.

Vårt uppdrag är att säkra alla tre. Det är där den verkliga skiljelinjen i finländsk politik går idag. Vi kan välja en väg av kortsiktiga lösningar och högre skatter, eller så kan vi välja att arbeta oss starkare, skapa fler jobb och bygga en framtid som också nästa generation har råd med.

För oss är arbetet för det svenska språket och kulturen inte en tillfällig satsning inför ett val.

Det är en del av vårt löfte till Finland, varje dag.

Låt oss därför förenas i att bygga ett land som är både ekonomiskt ansvarsfullt och socialt rättvist – för det är så vi garanterar att det svenska Finland förblir livskraftigt också i morgon.