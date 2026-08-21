Sakta i backarna – men också i hamnarna

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Innan Pargas stad säljer gästhamnen i Nagu borde åtminstone en omständighet kontrolleras. När fick staden EU-stöd för att förbättra den? Det finns ett besvärligt men helt jämförligt fall från Pyttis. Kommunen fick drygt 63 000 euro för att förbättra Spjutsundets (Keihässalmi) småbåtshamn.

När hamnen såldes krävde EU sina pengar tillbaka eftersom det fanns en stipulation om att hamnen måste fungera utgående från ansökningens ägandestatus i 10 år.

Regelverket finns till för att man inte ska använda EU-pengar för att i bakgrunden göra mottagaren av understödet till en mera lockande i affär när fastigheten säljs, som eventuellt redan har varit under förhandling när understödet beviljats.

Om någon är intresserad av att se vad som sen hände med småbåtshamnen i Spjutsundet så går det att söka svaret på internet. Där står det: I hamnen fungerade tidigare en småbåtshamn med bränsleförsörjning, båtservice och vinteruppbevaring.

När hamnen såldes övertog enskilda operatörer delar av servicen, som därmed lite spriddes för havets vindar.