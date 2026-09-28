Svar till minister Adlercreutz

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Minister Adlercreutz rubrik var passande så till vida att vi är många som tänker att SFP får lov att jobba mycket hårt om dom vill återfå folkets tillit efter den här regeringsperioden. Gällande så gott som alla offentliga tjänster har denna regering nämligen gjort stora försämringar.

Om vi nu tittar skilt på den offentliga hälso- och sjukvården där jag jobbat de senaste 36 åren som hälsocentralläkare så är det särskilt tydligt att mycket gått bakåt.

Minister Adlercreutz har alldeles rätt i det att det skulle löna sig att satsa på kontinuitet i vården, det är vi säkert alla ense om.

Det att regeringen beviljat 40 miljoner till detta ändamål hjälper ändå inte när den samtidigt strupit mångfalt med pengar från det totala anslaget för välfärdsområden.

Det råder resursbrist på basnivå, alltså på hälsostationer, barn- och mödrarådgivningar, skol- och studerandehälsovård. Resursbristen betyder i klartext, förutom väggar, framför allt huvuden och händer.

Utan tillräcklig personal får vi inte nån kontinuitet i vården. Fina modeller med teamarbete kan planeras och omplaneras men leder ingen vart om människorna fattas eller hela tiden byter.

Den här riktningen måste ändra men det kräver satsningar vilket kräver pengar, inte tomma ord.