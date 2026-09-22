Har Åbo råd att skära ner på rådgivningsställena?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Enligt Varhas plan för servicenätet ska antalet separata eller övriga rådgivningspunkter i Åbo minska från tolv stycken 2026 till sex stycken 2029 när nya sote-center och sote-stationer tas i bruk.

Trots att rådgivningstjänsterna inte försvinner koncentreras den fysiska servicen till färre punkter. Kan Varha verkligen garantera samma vårdkvalitet åt alla klienter under dessa omständigheter?

Rådgivningen är den viktigaste tjänsten för barn och föräldrar. Personalen följer barnets utveckling, ger föräldrarna vägledning och stöd samt upptäcker tidigt stödbehov hos barnet eller familjen.

För att personalen ska kunna utföra detta arbete på bästa möjliga sätt är det viktigt att rådgivningen är lättillgänglig och finns nära familjens vardag.

En nyförlöst förälder ska inte behöva åka buss i en timme med sin nyfödda bebis för att ta sig till en rådgivningskontroll.

För en frisk vuxen kan en längre bussresa verka obetydlig. För en familj med en liten bebis, flera barn, en gravid förälder eller andra vardagsutmaningar kan det vara betydligt mer krävande.

Avstånd, byten och restider kan höja tröskeln för att komma till de rådgivningsbesök som är viktiga för barnets och familjens välmående.

När servicen flyttas längre bort finns en risk att familjer börjar strunta i rådgivningsbesöken. Det är precis det förebyggande arbetet vi borde försöka stärka – inte försvåra.

Varha erbjuder redan digitala rådgivningstjänster, men digital service kan inte ersätta den fysiska kontakten mellan barnet, föräldrarna och vårdpersonalen.

Allt fler unga väljer att vänta med att bilda familj, eller väljer helt bort det. Detta på grund av oro för tillgängligheten till småbarnspedagogik, bostäder, arbete och ekonomi – men också om hur nära de grundläggande tjänsterna är för de som behöver dem.

Påståendet att vi vill stärka och stötta familjer och barn, men att samtidigt koncentrera viktiga förebyggande tjänster längre bort från hemmet, är beslut i fel riktning.

Varha måste kunna säkerställa att rådgivningstjänsterna finns utspridda i staden också för kommande generationer.

Barnfamiljens trygga vardag måste väga tyngre än en ensidig strävan efter koncentration och effektivisering.