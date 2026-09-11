Svenskan behöver mer än vallöften – vi behöver en ekonomi som håller

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Otto Bruun efterlyser bättre debatt.

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Det gör jag med. Men det kräver att vi skiljer på politiska slagord och verkliga vägval.

Ingen påstår att Vänsterförbundet inte kan göra något för svensk service. Om Otto Bruun, Nina Söderlund eller andra kämpar för fungerande tjänster i Varha är det bra.

Men steget är långt till att påstå att SFP:s långsiktiga arbete är överflödigt, eller att de plötsligt erbjuder samma trygghet.

För SFP är det svenska språket vår kärna – ett arbete vi gör varje dag, i regering som i opposition.

Inflytande handlar inte om namn runt ett bord, utan om förhandlingsstyrka när budgetar spikas. För SFP är det svenska språket vår kärna – ett arbete vi gör varje dag, i regering som i opposition. Därför reagerar jag när Vänsterförbundet försöker framstå som det självklara alternativet för de svenskspråkiga i regionen.

Bruun vill prata ekonomi. Det vill jag med. När nästan 290 000 människor saknar jobb måste något göras. Men jag tror inte att jag och Otto vill olika saker. Vi vill båda ha god mat för äldre, kortare vårdköer och att organisationer som Hem och Skola och FDUV kan fortsätta sitt viktiga arbete. Målet är detsamma, men vägarna dit är olika.

Vi kan inte bygga välfärden på att skicka en högre räkning till folket.

Vänsterns svar är nästan alltid höjda skatter. Det är en enkel tanke, men plånboken är tom och skulderna växer. Vi kan inte bygga välfärden på att skicka en högre räkning till folket.

När SFP vill sänka företagsskatten till 18 procent gör vi det för att företag måste våga satsa och anställa i Finland. Blir det för dyrt flyttar jobben utomlands. Då försvinner skattepengarna till läkare, lärare och svensk service. Man kan inte dela på en kaka som ingen har bakat. Det svåra är att berätta hur allt ska betalas.

Ekonomi och välfärd är inte fiender – de är bästa vänner. Vi behöver lönsamma företag så att människor får den vård de behöver.

Om Otto Bruun vill försvara svensk service i Varha samarbetar SFP gärna. Men samarbete raderar inte ut skillnaderna. SFP tänker inte be om ursäkt för att vi försvarar företagsamhet och gör jobbet för svenskan varje dag – och inte bara när ett val närmar sig.