När stora beslut fattas måste fakta vara rätt

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Under hösten ska vi fatta några av de största besluten hittills om framtidens social- och hälsovård i Egentliga Finland. Varhas servicenät ska formas för de kommande åren, samtidigt som vi ska staka ut riktningen ända fram till 2037.

Då måste en sak vara självklar: Besluten ska bygga på korrekta fakta och en beredning som politiker och invånare kan lita på.

Tyvärr har den senaste tidens diskussion visat att det finns oroväckande brister i beredningen. Det ska inte behöva vara så att lokala SFP:are med lokalkännedom behöver lusläsa alla beredningar för att hitta alla sakfel.

Åbo Underrättelser har bland annat uppmärksammat direkta fel i Varhas underlag om befolkningsutvecklingen i Iniö och Houtskär. Det handlar inte om olika politiska tolkningar av samma siffror, utan om uppgifter som helt enkelt inte stämmer.

Det här är allvarligt. Befolkningsutveckling, avstånd, servicebehov och användningen av olika tjänster är centrala argument när Varha motiverar vilka verksamheter som ska finnas kvar, utvecklas eller avvecklas. Om utgångsuppgifterna är felaktiga finns också en risk att slutsatserna blir fel.

Vi i SFP:s välfärdsområdesgrupp är bekymrade över att Varha inte verkar ha tillräcklig beredningskapacitet för så stora och långsiktiga beslut. Det är inte rimligt att förtroendevalda, kommuner, medier och invånare själva ska behöva upptäcka och korrigera grundläggande faktafel i material som ligger till grund för beslut om människors vård och omsorg.

Problemet gäller också förståelsen för lokala förhållanden. En karta berättar inte hur lång en resa faktiskt tar i skärgården. Statistik över fast bosatta berättar inte hela bilden av servicebehovet i områden med många deltidsboende och besökare. En formellt tvåspråkig tjänst berättar inte om en äldre person i praktiken kan få vård och omsorg på sitt modersmål.

Vi förväntar oss inte att varje tjänsteinnehavare ska känna varje by och ö i Egentliga Finland. Vi förväntar oss däremot att Varha använder den lokala kunskap som finns och kontrollerar sina fakta innan förslag läggs fram.

Varha har ett svårt ekonomiskt läge. Förändringar behövs och också svåra beslut måste kunna fattas. Just därför måste beredningen hålla hög kvalitet. När resurserna är knappa har vi ännu mindre råd med beslut som bygger på felaktiga uppgifter eller en bristfällig bild av verkligheten.

Innan de stora besluten om servicenätet fattas måste fakta kontrolleras, konsekvenserna bedömas ordentligt och uppenbara fel rättas. Invånarna ska kunna lita på Varhas beredning. Det ska vi förtroendevalda också kunna göra.