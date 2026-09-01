Förbjud fyrverkerier

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Till min fasa smällde och sprakade fyrverkeriraketer än en gång på olika håll på Forneldarnas natt.

Fyrverkeri i alla former hör inte hemma i ett ansvarsfullt, modernt och civiliserat samhälle!

Vi talar om att värna om miljön, naturen och djurlivet och på samma gång orsakar vi ljudförorening i högsta grad med flera sidoeffekter som raketerna för med sig.

Jag tänker också på alla skador som människor utsätter sig och andra för på grund av ovarsam hantering med raketerna.

Låt oss få ett samhälle utan allt detta onödiga oljud!