Stadens kronjuvel och Nagus livsnerv får inte säljas!

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Att det inte skulle vara avgörande vem som äger verksamheten i Nagu gästhamn är ett påstående från en tjänsteman som verkligen inte stämmer (ÅU 20.8.2026).

Bara i stadens händer kan villkor för uthyrningen ställas, så som hittills. Till villkoren hör bland annat att det finns service också en viss tid både före och efter högsäsong (som också gäller försäljningsbodarna) och att det finns dagsplatser för besökare som tillför företagen och samhället i Nagu kanske ännu mera än övernattande båtgäster. Språkkrav har ställts.

De synnerligen aktiva invånarna, föreningarna och företagen i Nagu behöver en hamn som inte är mörk och stängd så fort sensommaren kommer.

Vad tror ni bästa beslutsfattare och stadens tjänstemän att händer om både hamnen och försäljningsbåsen är öppna bara då det lönar sig för en privat ägare?

Vad hämtar detta scenario till staden, i pengar eller anseende? Att sälja är som ett kissa i byxorna, värmer lite en stund men sen börjar det lukta. Södra hamnen som har varit ett slags alternativ börjar förfalla och infarten är omuddrad.

En privat ägare kan göra precis vad den vill. Nagu gästhamn är i dag mycket välskött och en av Finlands populäraste. Hela det starka lokalsamhället i Nagu men också hela staden drar nytta av detta. Varför sälja bort det finaste staden har?

Alternativet är att igen konkurrensutsätta hamnen i höst så som planerat med för staden klara kriterier och krav och en lämplig hyra. Det andra alternativet är att bilda ett bolag där stadens egna hamnar (Nagu, Houtskär, Iniö), andra gästhamnar i staden och övriga företag inom turismen ingår.

Då vi ser hur styvmoderligt den livsviktiga turismnäringen i staden har behandlats finns snart inga andra alternativ kvar. Bara mörker, som på den nyaste turistbroschyrens pärm. Ett sorgligt exempel på förfallet.

Beslutsfattare och tjänstemän måste se till både skärgårdens och hela stadens bästa! De måste inse varför en försäljning av gästhamnsverksamheten är oacceptabelt.