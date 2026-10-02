En osynlig tröskel för tusentals finländare

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

En författarkväll på biblioteket. En föreläsning på medborgarinstitutet. Ett informationsmöte om kommunens framtid. För de flesta är det bara att ta sig dit, sätta sig ner och lyssna. För många personer med hörselnedsättning är det inte lika enkelt.

På affischen står det kanske att lokalen har t-slinga för hörselskadade. Det låter lovande. Men när evenemanget börjar visar det sig att ingen vet om eller hur slingan fungerar. Och ingen vet vem som ansvarar för den. Den tillgänglighet som utlovats finns plötsligt inte.

Problemet handlar inte alltid om tekniken. Många gånger finns utrustningen redan på plats. Problemet är att ingen har ansvar för att den fungerar när den behövs.

Vi skulle reagera om en nödutgång var blockerad. Vi skulle reagera om hissen ständigt stod stilla. Men när en t-slinga inte fungerar märks det bara för dem som behöver den. Därför riskerar problemet att förbli osynligt.

Vi talar alltmer om vikten av delaktighet, inkludering och tillgänglighet. Det är bra. Men tillgänglighet handlar inte bara om att installera utrustning. Det handlar också om att den fungerar i praktiken.

Svenska hörselförbundet vill därför uppmana bibliotek, kulturhus, kommuner, församlingar och andra aktörer att se över sina rutiner. Det behövs inte hörselexperter i varje arbetsskift. Men det behövs någon som har ansvar för utrustningen. Och det behövs personal som vet vem de ska kontakta när någon behöver hjälp.

En fungerande t-slinga är ingen lyx och ingen specialservice. För många är den en förutsättning för att kunna ta del av information, kultur och samhällsliv på lika villkor som andra. Tillgänglighet blir verklighet först när den fungerar.

Hörselnedsättning är enligt WHO en av de vanligaste funktionsnedsättningarna i världen och antalet personer med nedsatt hörsel väntas öka, inte minst till följd av ungas förändrade lyssningsvanor. I dag har omkring 800 000 personer i Finland en hörselnedsättning, det vill säga närmare 15 procent av befolkningen.