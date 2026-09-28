Livet på landet är bättre utan varg

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Är det inte klokare att i mån av möjlighet förbygga och förhindra skador än att lida förluster och reparera och korrigera något i efterhand? Varför skall man då enligt Jörgen Hermansson (ÅU 27.9) vänta på att vargarna skall orsaka rejäla förluster innan de får jagas och fördrivas?

Vi får titt som tätt läsa om skador och den oro som vargen orsakar befolkningen på landsbygden.

Av många notiser framgår att de ekonomiska förlusterna inte kompenseras och det är ju inte bara fråga om ekonomi. Det är också fråga om respekt för landsbygdens näringar och människornas trygghetskänsla.

Vargförespråkarna hänvisar till betydelsen av naturens mångfald och nyttan med vargen.

Men vargen har inte hittills varit till nytta för människan utan bara orsakat samhället ökade kostnader. I över hundra år levde vi utan vargar och av dem orsakade problem.

Så vad är idén med fridlysningen? Arbete åt myndigheterna? Ingen hållbar förklaring torde finnas.

En livskraftig vargstam i Finland har lyfts upp till ett självändamål och hur det skall förverkligas diskuteras ivrigt när målet istället borde vara att åter göra landet fritt från varg, vilket Topelius och senaten i tiderna lyckades genomdriva.

Vad politiker och jurister inom EU hittar på är inga oomkullrunkeliga naturlagar. I dagens kärva ekonomiska läge vore det skäl att basera beslut på fakta och inte på naturromantik, ideologier och obevisade teorier.

Livet på landet är faktiskt bättre och naturen klarar sig bra utan varg.