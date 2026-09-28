Skolhuset i Korpo firade 50 år med minnen och musik

I fredags fylldes Korpo skolcenter i Verkan med sång och många minnen från åren som gått.

Tuuli Meriläinen Walter Johansson och Felix Gustafsson går båda i nian och går nu sitt sista år i Korpo skolcenter. De har båda trivts här och använder ofta biblioteket som finns i direkt anslutning till skolorna.

– Nu ska vi