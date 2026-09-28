Skolhuset i Korpo firade 50 år med minnen och musik I fredags fylldes Korpo skolcenter i Verkan med sång och många minnen från åren som gått. Tuuli Meriläinen Walter Johansson och Felix Gustafsson går båda i nian och går nu sitt sista år i Korpo skolcenter. De har båda trivts här och använder ofta biblioteket som finns i direkt anslutning till skolorna. Tuuli Meriläinen Publicerad: 28.9.2026, 19:00 – Nu ska vi Tuuli Meriläinen Ge respons åt redaktören Publicerad: 28.9.2026, 19:00 Dela artikeln KOMMENTARER