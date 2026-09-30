Varför är Skärgårdsbussen så nonchalant?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

I måndags skulle jag ta bussen hem från Åbo till Nagu. Jag kom till busstationen cirka 15.25 och sökte upp i telefonen när bussen skulle gå. I telefonen läste jag att bussen skulle gå 16.25. 16.15 gick jag ut till perongen men ingen buss kom.

Jag visste att följande skulle gå efter klockan 18. 18.15 stod det i tidtabellen. Jag gick ut i god tid och bussen kom.

Jag frågade chauffören varför inte tidtabellerna i telefonen stämmer och visade honom tidtabellerna jag fått fram. Han svarade att det där är Fölis sidor, att jag ska söka på seutu+ för att hitta rätt tidtabeller. Föli upphör vid Rävsundsbron.

Jag tycker att Skärgårdsbussen bör se till att riktig information ges på alla plattformer. Inte är det så roligt att vänta nästan två timmar extra på bussen för att komma hem.

Jag skickade också en anmärkning om saken till kundtjänsten men därifrån har inget svar kommit. Kanske är det riktigt bra att trafikbolaget byts ut i nästa år, då Skärgårdsbussen är såhär nonchalant mot sina resenärer.