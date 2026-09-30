Suomi.fi kräver för mycket byråkrati

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Måste det finländska samhället verkligen fungera mera byråkratiskt 2026 än tidigare år?

Jag har gått med på att ta Suomi.fi-meddelanden i bruk. Det betyder att jag får ett e-post-meddelande att en finsk myndighet har sänt ett beslut till Suomi.fi åt mig.

Jag loggar in med bank-id för stark identifiering, för att kunna läsa att beslutet kan läsas bara på denna myndighets egna sidor. Så jag ska logga ut från Suomi.fi och logga in på berörda myndighets egna sidor, på nytt med bank-id. Snacka om onödig resursanvändning.

Inte undra på att Finland oftast toppar världens resursanvändning på 6–7 månader per år.