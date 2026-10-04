Fri att säga allt – men borde man?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

I slutändan kommer människor sällan ihåg vem som vann en diskussion.

Jag funderar ibland på hur ofta vi säger att ”alla har rätt till sin egen åsikt”. Det är ett uttryck som nästan blivit en självklar sanning i vår tid. Och på ett sätt är det ju sant.

Ett öppet och demokratiskt samhälle behöver människor som vågar tänka själva och uttrycka sina tankar.

Men samtidigt undrar jag om vi ibland har blivit så fokuserade på rätten att säga vad vi tycker att vi glömmer bort ansvaret för hur våra ord påverkar andra.

Det märks inte minst på sociala medier. Där kan människor skriva saker om andra som de kanske aldrig skulle säga ansikte mot ansikte.

När någon reagerar kommer ofta svaret: ”Jag har rätt till min åsikt.” Men räcker det verkligen?

Som kristen tänker jag att frågan inte bara handlar om vad jag har rätt att göra. Minst lika viktigt är frågan om vad kärleken till min nästa kallar mig att göra.

Jesus talade hela tiden om kärlek, barmhärtighet och respekt för människors värde. Han uppmanade inte sina efterföljare att alltid hävda sina rättigheter, utan att sätta sin medmänniska i centrum.

Därför kan jag ibland känna en oro när människor använder sin yttrandefrihet för att såra andra. Det kan handla om kommentarer om personer med annan etnisk bakgrund, annan religion eller människor som tillhör sexuella eller könsminoriteter.

Självklart måste vi kunna diskutera och ibland också vara oense. Kristen tro handlar inte om att undvika svåra frågor eller att alla ska tänka likadant.

Ofta försvaras sådana uttalanden med att de bara uttrycker sin åsikt. Men för den som får höra orden kan det handla om något mycket mer personligt. Det handlar om att få sin identitet, sitt människovärde eller sin plats i gemenskapen ifrågasatt.

Självklart måste vi kunna diskutera och ibland också vara oense. Kristen tro handlar inte om att undvika svåra frågor eller att alla ska tänka likadant.

Men det finns en avgörande skillnad mellan att uttrycka en övertygelse och att medvetet använda ord som sårar eller förminskar andra människor.

När jag läser evangelierna slås jag av hur Jesus gång på gång sökte upp människor som stod utanför gemenskapen.

Han såg dem som andra hade svårt att acceptera. Han mötte dem med respekt och värdighet. Det borde utmana också oss.

Innan jag – vi säger något om en annan människa kanske vi borde stanna upp och fråga oss: Hjälper mina ord den här personen? Bygger de broar eller murar?

Kanske är det just där utmaningen ligger i vår tid. Inte i att kämpa för rätten att få säga allt vi tycker, utan i att använda våra ord på ett sätt som speglar Guds kärlek. För i slutändan kommer människor sällan ihåg vem som vann en diskussion.

Däremot minns de ofta hur de blev bemötta. Och som Jesu efterföljare är det kanske det som är vår viktigaste uppgift – att låta kärleken vara starkare än behovet av att alltid få rätt.