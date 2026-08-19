Rätt att sälja Nagu gästhamn – men av fel orsaker

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Att Pargas stad överväger att sälja Nagu gästhamn för att eliminera underhållskostnader speglar det stora problem som hela Finland lider av. Man tror att välfärd kommer och går med konjunkturer, och missar det egentliga problemet.

Att överlåta ansvaret till privata aktörer är i sig helt rätt väg att gå – under privat förvaltning kan hamnen utvecklas och bli ännu bättre. Men stadens motivering blottar en djupare kris i det kommunala tänkandet.

Som mångårig sommarseglare till Nagu gästhamn kan jag intyga att hamnen är en av de livligaste i hela Finland. Det är en guldgruva med enorma utvecklingsmöjligheter för en kunnig företagare.

Ändå har staden valt att se hamnen som en ren utgift och en belastning. Detta är typiskt för det kommunala tankesättet. Man ser bara underhållskostnader eftersom kommunala ekonomer inte kan tänka sig inkomster från annat håll än skatter och statsbidrag. Kommunerna måste faktiskt också lära sig att tjäna pengar, inte bara göra av med dem.

Kommuner och städer lever i en ekonomi där pengar bara förväntas rinna in. Alla budgetar handlar om hur man ska använda pengar eller göra besparingar. Men det finns inget företag i världen vars hela verksamhet bygger på att spara.

Det saknas insikt om var pengar kommer ifrån. Det byggs ekorrstolpar, rökbastur och köps gymnastikkäppar för fantasisummor. I dag arbetar cirka 59 procent av löntagarna i Finland inom den offentliga sektorn.

Deras löner måste i sista hand bekostas av de privata, producerande företagen – och ett privat företag har helt enkelt inte råd med ”gubbar på åkern” som bara gräver gropar och fyller igen dem.

Men i stället för att staden börjar tänka produktivt, säljer man ut sina tillgångar av helt fel orsaker. Om vi alla blev kommunalt anställda skulle Finland gå i konkurs i morgon. De kommunala ekonomerna borde sättas tillbaka på skolbänken.