Pappersinsamling i periferin upprör

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Jag fick en chock då jag besökte avfallsinsamlingskärlen i Mattnäs vägskäl. På insamlingskärlen för papper fanns en lapp fäst att den kommer att avlägsnas på grund av för liten mängd returpapper.

Nu vill då tydligen TSJ att vi ska börja sätta vårt pappersavfall i våra egna kärl.

Vi har märkt förut hur TSJ vill inskränka på servicen till oss som bor ute i periferin, så ur denna synpunkt är det inte överraskande.

Jag vågar ändå påstå att den här insamlingspunkten är strategiskt rätt placerad. Den betjänar tio byar.

Det har varit bekvämt med dessa insamlingstunnor, papper, glas och småmetall, i Mattnäs vägskäl.

Jag vet också att dessa inte använts på rätt sätt.

En gång såg jag ett 24-burkars case med tomma ölburkar i pappersinsamlingen.

Ni måste ordna kameraövervakning , så ni kan bestraffa de icke-läskunniga missbrukarna, i stället för oss som året om använder insamlingskärlen för våra sorterade sopor.