Varhas förslag grundar sig på myndighetsinformation

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I beredningen av servicenätet har skärgårdens specialförhållanden, befolkningsutveckling och tillgänglighet erkänts och beaktats utifrån de tillförlitliga officiella uppgifter som finns att tillgå.

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Allt beredningsarbete i Egentliga Finlands välfärdsområde (Varha) görs noggrant och grundar sig på myndighetsinformation. I sitt ställningstagande (ÅU 4.9.2026) skrev SFP:s välfärdsområdesfullmäktigegrupp att de personer som gjort förslaget till planen om servicenätet skulle ha haft bristfälliga uppgifter om förhållandena i skärgården.

Det är klart att alla sakkunniga som utför beredningsarbete inte har personlig kännedom om förhållandena i skärgården, men vi har haft tillgång till de databaser som används av myndigheterna. I beredningen har man alltså i omfattande grad utnyttjat myndighetsinformation och en utredning gällande förhållandena i området. Målet har varit att bilda en så heltäckande bild som möjligt av servicebehoven i skärgården och av skärgårdens tillgänglighet.

Till exempel de befolkningsuppgifter som har använts i planeringen av servicenätet utgörs av den officiella statistiken över invånarantalet från 2024 hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. I egenskap av myndighetsaktör har vi fått tillgång till de öspecifika invånarantalen, som med den erhållna exaktheten inte offentliggörs på grund av integritetsskyddet.

Statistikcentralens invånarprognoser grundar sig på den utfallna invånarutvecklingen, och således har man i planeringen av servicenätet utöver statistikcentralen också utnyttjat annat material som uppskattar befolkningsutvecklingen.

I den utredning över skärgårdstrafiken som gjordes som bakgrund till planeringen användes sådana uppgifter som är offentligt tillgängliga. Utredningen gjordes sommaren 2026, och således är uppgifterna i utredningen i huvudsak i enlighet med sommartidtabellerna.

I utredningen konstaterade man bl.a. att på grund av variationerna i väderförhållandena är det delvis omöjligt att förutspå restiderna, att förbindelserna är sämre på vintern och att för en del av invånarna är det inte möjligt att uträtta ärenden under samma dag. Därför bedömdes skärgårdens tillgänglighet separat i beredningen av förslaget till servicenätet och inte endast utifrån de restider som är kopplade till vägnätet.

Befolkningsutvecklingen i skärgårdsområdena i Finland har enligt den officiella befolkningsstatistiken länge varit på nedgång när det gäller mellan- och ytterskärgården. Antalet deltidsinvånare i skärgården ökar dock mer än antalet ordinarie invånare minskar.

I Egentliga Finlands skärgårdsområde bodde det 31 763 ordinarie invånare. Av dem saknade totalt 3 647 en fast vägförbindelse. Det fanns 125 376 fritidsinvånare i skärgårdsområdet. Av fritidsinvånarna i mellan- och ytterskärgården saknade 48 916 en fast vägförbindelse. Det finns 178 fast bebodda öar i Egentliga Finlands skärgård. År 2024 hade 96 öar färre än 5 invånare.

Egentliga Finlands välfärdsområde gör sitt bästa med de tillgängliga resurserna för att erbjuda alla invånare i Egentliga Finland så bra service som möjligt.