Åbo Unga Teater inför undervisning på svenska

I höst börjar två nya undervisningsgrupper för barn och unga på svenska vid Åbo Unga Teater.

Sanni Sormunen Åbo Unga Teater sätter upp Törnrosa i höst. I framtiden är tanken att kunna sätta upp föreställningar både på svenska och tvåspråkigt. På bilden i bakre raden Silja Soini, Matilda Elo, Elsi Kaisalmi, Beata Hämäläinen, Hertta Kemppainen och Toivikki Railo. I förgrunden Ansa Faltersack, Siiri Lehti, Otso Matikainen och Hilma Kaerala.

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