Åbo Unga Teater inför undervisning på svenska I höst börjar två nya undervisningsgrupper för barn och unga på svenska vid Åbo Unga Teater. Sanni Sormunen Åbo Unga Teater sätter upp Törnrosa i höst. I framtiden är tanken att kunna sätta upp föreställningar både på svenska och tvåspråkigt. På bilden i bakre raden Silja Soini, Matilda Elo, Elsi Kaisalmi, Beata Hämäläinen, Hertta Kemppainen och Toivikki Railo. I förgrunden Ansa Faltersack, Siiri Lehti, Otso Matikainen och Hilma Kaerala. Katarina Pada Publicerad: 15.9.2026, 19:00 Svensksp Katarina Pada Ge respons åt redaktören Publicerad: 15.9.2026, 19:00 Dela artikeln KOMMENTARER