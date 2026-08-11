När jag som kvinna talar om kvinnors rättigheter – varför handlar diskussionen då om män?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Jag gjorde en kort video på sociala medier om feminism och kvinnors rättigheter.

Min avsikt var helt enkelt att säga: att försvara kvinnors rättigheter är inte kvinnohat mot män.

Videon fick på mycket kort tid över 300 kommentarer, och bland dem fanns också direkt hat mot feminism och kvinnor. Det som särskilt slog mig var hur många som ifrågasatte min rätt att tala om våld mot kvinnor: men män då, som utsätts för våld?

Det här är ett fenomen som vi måste våga granska.

Varför får en kvinna inte tala om kvinnors rättigheter utan att först förväntas bevisa att hon också bryr sig om män?

Våld mot män är ett verkligt och allvarligt problem. Men det gör inte våld mot kvinnor mindre verkligt – och det betyder inte att varje diskussion måste behandla alla former av våld samtidigt.

THL:s statistik för 2024 talar sitt tydliga språk: av de av myndigheterna kända offren för våld i parrelationer och nära relationer var 74 procent kvinnor, och två av tre offer för dödligt våld mot en närstående partner var kvinnor. År 2026 har antalet kvinnor som dödats i våldsdåd redan nått en alarmerande nivå. Enligt en sammanställning baserad på polisens meddelanden hade minst 19 kvinnor dött till följd av våld fram till den 21 juli.

Dessa siffror borde få oss att agera – inte kräva att kvinnor ska försvara sin rätt att tala om problemet.

Feminism är inte manshat. Att stämpla försvarandet av kvinnors rättigheter som manshat är inte kritik av feministiskt tänkande. Det för diskussionen bort från själva problemet och riskerar i värsta fall att tysta den kvinna som försöker tala om det.

Jag tror inte heller att majoriteten av finländska män accepterar våld mot kvinnor. Därför vill jag inte ställa män och kvinnor mot varandra.

Jag vill ha med männen. Vi behöver män som inte accepterar våld, sexism eller kontroll av kvinnor – och som vågar ingripa också när en annan man beter sig fel.

I Finland är våld mot kvinnor ett av våra allvarliga människorättsproblem. Det går inte att lösa genom att tysta kvinnor eller göra varje diskussion till en tävling om vems våld som är värst.

Att försvara kvinnors rättigheter är att försvara mänskliga rättigheter.