Kärnan i Pargas livskraft – elnätet avgör vår framtid

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

El är grunden för all utveckling – utan en fungerande elinfrastruktur stannar allt.

Trots detta får elnätets kapacitet inte den uppmärksamhet det förtjänar i Pargas.

Det är ett allvarligt misstag.

Om Pargas ska växa måste vi trygga elförsörjningen.

Vår lokala industri är stadens ekonomiska motor och arbetar målmedvetet för att växa, bli mer hållbar och skapa jobb.

Men nästan varje satsning kräver mer el.

Redan idag planeras en ökad nätkapacitet till 2027, men det räcker inte. Det befintliga 110 kV-nätet är föråldrat och måste förnyas.

Behovet finns inte bara i industriområdena. Även skärgården står inför en energikris.

För att nästa steg ska bli verklighet måste vi visa att behov finns och att framtidstro råder.

Elbolagen bygger inte ut i onödan – det krävs efterfrågan och potential.

Därför måste Pargas stad agera nu, inte sen, för att tydligt signalera att vi vill, kan och tänker växa.

Nätet når sin gräns, särskilt i relation till eldrivna färjor som Finferries.

Elbolagen är medvetna om situationen, men ett enskilt behov räcker inte för att motivera investeringar.

Utan en modern elinfrastruktur riskerar vi att Pargas stannar upp medan andra går vidare.

Vi måste ha en långsiktig vision: Vad vill vi med skärgården de kommande 40–50 åren?

Vill vi utveckla turism, bostäder och eldriven trafik, måste elnätet dimensioneras därefter.

Därför driver jag som samlingspartistisk stadsfullmäktigeledamot frågan – både lokalt och nationellt. Vi har inte råd att vänta.