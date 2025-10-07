Kimitoöborna behöver också gratis TBE-vaccin

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Enligt forskare (ÅU 7.10.2025) har fästingarna och fallen av fästingburen hjärninflammation ökat snabbt i sydvästra Finland.

Fästingarnas antal – och sjukdomsfallen – förväntas fortsättningsvis stiga. Att mängden fästingar ökar är lätt att bekräfta i Kimitoöns skogar.

Fästingburen hjärninflammation eller TBE är en allvarlig sjukdom med livslånga konsekvenser för den som insjuknar. Med tre vaccineringsdoser får man effektivt skydd mot sjukdomen.

I dagsläget finns för hel- och deltidsboende på Kimitoön endast en rekommendation att vaccinera sig för den som rör sig mycket ute och i naturen.

Institutet för välfärd och hälsa, THL, ger rekommendationer om vilka områden som ska inkluderas i det nationella vaccineringsprogrammet baserat på mängden lokala TBE-fall.

För riskområden ges tillgång till gratis vaccin, vilket leder till att en större grupp faktiskt vaccinerar sig. Att ta vaccineringen är frivilligt.

Risken för TBE efterföljs på en femårsperiod.

På Kimitoön hade vi fyra fall av TBE endast under år 2024.

Sannolikt finns ett stort mörkertal, då många av sommargästernas sjukdomsfall från Kimitoön antagligen registreras på andra orter.

Med nio ytterligare registrerade fall under åren 2025-2028 skulle Kimitoön komma att överstiga gränsvärdet för TBE och därmed inkluderas i det nationella vaccinprogrammet.

Det är svårt att förstå att man ska vänta och se då fästingarna och sjukdomsfallen ökat snabbt.

De TBE-bärande fästingarna trivs knappast sämre i Kimitoöns kommuns skärgårdsmiljöer än i Bromarv eller Nagu, där alla hel- eller deltidsboende har rätt till gratis vaccinering.

Dagvården och skolorna runtom Kimitoön är på många sätt föregångare med utomhuspedagogik, och de utnyttjar aktivt de fina naturmiljöerna på Kimitoön.

Också pensionärer och många andra grupper vandrar aktivt i naturen bland annat på vuxeninstitutets kurser.

Det är dags att inkludera Kimitoöns invånare i vaccinprogrammet på lika villkor.

Eftersom naturmiljöerna utnyttjas av stora befolkningsgrupper på Kimitoön är det rimligt att dessa grupper jämlikt skulle ha skydd av TBE-vaccin.

Många framtida TBE-fall på Kimitoön skulle kunna undvikas om man redan nu skulle inkludera områden i det nationella vaccineringsprogrammet där TBE-fallen ökar markant och där gränsvärdet sannolikt kommer att överstigas. Det här gäller i högsta grad Kimitoön.

Längs med hela kusten från Åboland till Nyland är bebodda skärgårdsområden inkluderade i det nationella vaccineringsprogrammet för TBE, inklusive hela Pargas stad, Bromarv, Esbo skärgård och Kotka skärgård.

Det är dags att inkludera Kimitoöns invånare i vaccinprogrammet på lika villkor.