Konsekvensbedömningar och alternativ saknas

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Svar till Otto Bruuns insändare (åu.fi 9.4.2025). SFP har tillsammans med alla partigrupper tagit fram en handlingsplan för den grundläggande undervisningen på Kimitoön.

Vi har alla deltagit i en lång process med flera aftonskolor, öppna invånarmöten, enkäter och höranden av målgrupper.

Behovet av en handlingsplan uppstod då befolkningsprognoserna pekade på att antalet elever kan minska drastiskt. Antalet nyfödda barn i kommunen visade sig också följa den allmänna nationella trenden.

Handlingsplanens mål är framföra allt att trygga barnens rätt till kvalitativ undervisning också i framtiden.

Det finns inte ett beslut om en nedläggning av en svenskspråkig skola, vi har en plan som lever.

Klipp från handlingsplanen: Eventuellt beslut om att Dalsbruks skolas åk 7–9 flyttar till Kimitonejdens skola. Tillgången på behöriga lärare och uppfyllande av kvalitativ utbildning bedöms under åren 2024–2026. Även det prognostiserade elevunderlaget granskas under samma tid. Om årskullar minskar enligt prognoserna fattas beslut om en eventuell flytt av Dalsbruks skolas åk 7–9 till Kimitonejdens skola under år 2026.

Det finns inte ett beslut om en nedläggning av en svenskspråkig skola, vi har en plan som lever.

Att Vänsterförbundet och ett antal andra grupper vill lägga en våt filt över hela utredningen är tydligt, men är det att ta ansvar?

Varje förslag i planen ska enligt beslut i fullmäktige prövas och gå igenom olika beslutande organ.

Aktuella uppdateringar tas fram om ekonomi och befolkningsutveckling. Eventuella tilläggsutredningar görs om beslutsfattarna så beslutar.

Att Vänsterförbundet och ett antal andra grupper vill lägga en våt filt över hela utredningen är tydligt, men är det att ta ansvar?

Genom att skjuta upp besluten på obestämd tid för att se om det leder till inflyttning, fler barnafödslar och ökat antal behöriga lärare riskerar vi att mötas av en ekonomisk verklighet som tvingar oss till åtgärder vi inte önskar, men som är nödvändiga för att kommunens ekonomi ska vara stabil, och med den också vår självständighet.

Många faktorer påverkar. Vi vet idag ganska lite om vad sysselsättningsreformen kommer att kosta kommunen, eller hur ändrade statsandelar och skärgårdstillägg kommer att påverka.

Kommer flyttrörelsen att ändras åt något håll? Kommer fler barn att födas inom kommunen?

Det är min uppfattning att man ska följa med läget och uppdatera planen kontinuerligt samt titta på olika frågor som kommit fram i diskussionerna för att se om planen kan utvecklas ytterligare med tanke på barnens bästa och med ansvar för kommunens hela ekonomi.

SFP har aktivt försvarat vårdtjänsterna inom de olika beslutande organ där vi är medlemmar.

Jag är medlem i Varhas äldreråd och har på mötena tagit upp bland annat frågan om larmarmbanden som tas bort från en del klienter, att dagverksamheten begränsas, att röntgen har stängt och ersatts med dyra krävande transporter, att den varma maten nu kommer långa vägar i kalla påsar till en högre kostnad, att labbtjänsterna i Dalsbruk upphört.

Ingenting av detta sparar pengar eller sker med tanke på klientens bästa, konsekvensbedömningar och alternativ saknas.

Om Varha ska följa sina fina värderingar och mål, att uppnå jämlikhet, kundorienterade tjänster och kostnadseffektivitet, så måste Varha acceptera särlösningar för perifera orter som Kimitoön och skärgården.