Krossade fönster och sprejmålade bilar i Nagu – polisen efterlyser tips

Polisen efterlyser vittnen efter omfattande skadegörelse i Nagu centrum.

Läsarbild Polisen uppmanar personer som har övervakningskameror i Nagu centrum att kontrollera om de fångat något som kan ha betydelse för utredningen.

Polisen utreder flera fall av skadegörelse och ett misstänkt hemfridsbrott efter en händelse i Nagu centrum fredagen den 31 juli.

Två bilar och två fastigheter utsattes för skadegörelse. Bilarna och byggnaderna har blivit sprejmålade, och på en av byggnaderna krossades dessutom flera fönster. En av bilarna fick också andra skador utöver sprejmålningen.

Det finns flera olika ägare till fastigheterna och bilarna.

Enligt kriminalkommissarien Maria Sainio finns det för närvarande inga misstänkta.

– Enligt personen som anmälde händelsen har troligen två unga män sprungit från platsen, men vi är inte säkra på att det är just de som har utfört brottet.

Polisen utreder händelsen som flera fall av skadegörelse samt hemfridsbrott, eftersom någon har tagit sig in i en kallveranda i anslutning till en av fastigheterna.

Polisen efterlyser nu vittnesuppgifter och material från eventuella övervakningskameror i området.

– Om någon har en övervakningskamera i byns centrum är vi intresserade av eventuellt videomaterial därifrån. Om någon har sett något tar vi gärna emot uppgifter, säger Sainio.