Lättillgänglig simundervisning åt alla

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Under de heta julidagarna i vecka 29 nåddes vi av de skrämmande nyheterna att fem barn i Reso var nära att drunkna vid simstrand och tre medvetslösa barn i Esbo räddades upp ur vattnet. Barnen räddades tack vare insatser av förbipasserande. I alla dessa fall var barnens föräldrar bortom synhåll.

Räddningsväsendet på olika orter har gjort videor för att betona föräldrarnas ansvar. Videorna är gjorda på finska och svenska. Behovet av upplysning finns också på andra språk och informationen behöver spridas genom olika nätverk för att nå olika målgrupper i vårt samhälle.

Garantiföreningen för Skärgård utan gränser (SUG) och Föreningen Folkhälsan i Pargas har i 10 års tid samarbetat för att främja vattenvana och simkunnighet för barn och vuxna med invandrarbakgrund.

Genom SUG:s uppsökande arbete har vi lyckats nå målgruppen och svara på dess behov av simskolor. Vi vet att målgruppen ska sökas upp personligen via möten där de bor eller i en bekant lokal. Det är ingen idé att sätta annons i tidningen eller lägga upp anslag.

SUG grundades 2016 med målet att främja integration och tolerans. För att undanröja hindren för invandrarnas deltagande i simskolor samlades vi runt några datorer och anmälde familjernas barn.

Anmälningsprogrammet går på svenska. Det andra hindret var deltagaravgiften som är relativt hög. Tack vare yttre bidrag kunde avgiften hållas moderat. Föreningen Folkhälsan och Centralförbundet Folkhälsan har likaså stött simskolan finansiellt.

Under åren har ungefär 100 barn gått Folkhälsans simskola via vår sluss. År 2020 ville mammorna också lära sej simma och då startade kvinnornas simskola i Folkhälsanhusets bassäng enligt samma upplägg och arbetsfördelning. Den har pågått under fem vintrar och kommer troligen att fortsätta om det finns behov.

Som en fortsättning på vattenvane-temat så ordnade SUG i samarbete med ett antal frivilliga en roddardag på Folkis i Pjukala den 28.6. Då fick deltagarna ro en eka under uppsikt av en instruktör och tillfället var bejublat både bland deltagare och åskådare.

Vi och våra föreningar välkomnar andra orter att kopiera vårt upplägg och vi berättar gärna mera.