Ministeriet om varningstestet: ”Fungerar, men behöver förbättras”

Det första av två nationella testmeddelanden sändes ut i dag. Om en vecka testas systemet igen.

ÅU En del mottagare fick testmeddelandet med fördröjning, en del först efter att telefonen uppdaterats till det nyaste operativsystemet. Vissa fick meddelandet på alla lagstadgade språk: finska, svenska, nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska.

Det f