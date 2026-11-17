Ministeriet om varningstestet: ”Fungerar, men behöver förbättras” Det första av två nationella testmeddelanden sändes ut i dag. Om en vecka testas systemet igen. ÅU En del mottagare fick testmeddelandet med fördröjning, en del först efter att telefonen uppdaterats till det nyaste operativsystemet. Vissa fick meddelandet på alla lagstadgade språk: finska, svenska, nordsamiska, enaresamiska och skoltsamiska. Katarina Pada Publicerad: 17.11.2026, 16:00 Det f Katarina Pada Ge respons åt redaktören Publicerad: 17.11.2026, 16:00 Dela artikeln KOMMENTARER