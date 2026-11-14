Församlingsval på söndag Carina Holm I församlingsvalet i Åbo svenska församling ska både församlingsråd och medlemmar till det gemensamma kyrkofullmäktige utses. I många andra församlingar har det varit brist på kandidater. I dem utses representanterna genom så kallat sämjoval. Monica Forssell Publicerad: 14.11.2026, 13:56 På söndag den 15 november är det valdag i församlingsvalet i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Monica Forssell Ge respons åt redaktören Publicerad: 14.11.2026, 13:56 Dela artikeln KOMMENTARER