Mycket förbises i diskussionen om superbussar

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Lermarken i Åbo sjunker även idag på grund av den intensiva busstrafiken. Således kan resurser inte sparas från förstärkning av jorden och förnyelse av ledningar för superbussar, då de kräver lika mycket infrastruktur som en snabbspårvagn bortsett från skenor och strömlinor. En superbuss infrastruktur ändras inte flexibelt, då den kräver egna körfält för att fungera.

Det verkar som att kritiker av snabbspårvägen helt klart vill banta ned superbussen och man frågar sig om de ens vill skapa egna körfält åt busstrafiken på Domkyrkobron, Nylandsgatan, Tavastgatan, Humlegårdsgatan, Eriksgatan, Österås och Slottsfältet?

Vad är det man försöker spara med superbussar?

En ledbuss håller enbart cirka tio år, är dyr i bruk och dyrare än en spårvagn, eftersom en spårvagn håller upp till 40 år, är billigare att exploatera; många av de i Helsingfors är nu ca 50 år gamla. En superbuss är således det dyraste tänkbara alternativet i längden.

Lund, Sverige och Caen, Frankrike blev tvungna att ersätta sin superbuss med spårväg,

Stavangers superbuss avbröts på grund av stigande kostnader, Malmö och Trondheims fordon blev kortlivade.

Ålborg är en mindre stad än Åbo, men på grund av danska statens kappvändning fick staden inte spårväg. Där finns dock lokaltåg.

I busstrafiken är en vanlig buss det ekonomiskt lönsamma, eftersom en dubbelledbuss sällan har fler sittplatser. Dagens stombussystem räcker inte till för en växande befolkning och de är överfulla i rusningstid till Kråkkärret. De flexibla bussarna klagade man också över då stombussystemet togs i bruk.

Låt oss alltså tro på expertisen och ingenjörerna och övriga i spårvägsalliansen som inte är önsketänkare. Därmed kräver jag långsiktiga, kloka och ansvarsfulla beslut som är bäst för Åbos ekonomi och utveckling.

Längs den första linjen finns tre högskolor och universitetssjukhuset, befolkningstätheten är lika hög som längs spårvägarna i Tammerfors, Bergen och Lund.

Även Åbos kanslichef Tuomas Heikkinen meddelade att Åbo nog klarar av en investering i snabbspårvägen.

Becancon i Frankrike har ett utmärkt exempel på en budgetsnabbspårväg. Åbo kunde skapa en sådan.