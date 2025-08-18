Nej Sture Fjäder, niqab och burka hör inte hemma i skolan

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Sture Fjäder angrep SFP (ÅU 16.8) med påståenden om att vi skulle tycka att burka och niqab skulle vara acceptabelt i skolorna. För att klargöra: nej, burka och niqab hör inte hemma i finländska skolor.

Bästa Sture – det finns inte en grundskola i Finland idag som godkänner att man skulle vara iklädd burka, niqab eller andra plagg som döljer ansiktet och omöjliggör kommunikation och interaktion med lärare eller klasskamrater.

Att påstå att Svenska folkpartiet skulle stöda förtryck av flickor är helt absurt.

Orsaken varför undervisningsminister Adlercreutz sagt att lagstiftning inte behövs är att det inte uppdagats ett problem.

Initiativet från Sannfinländarna om att stifta nya lagar i ämnet, som Fjäder nu vill associera sig med, verkar nog ha haft andra orsaker än att konfrontera ett existerande problem.

Om ett behov skulle uppstå skulle man sätta igång en lagstiftningsprocess, så som gjordes med mobiltelefonerna i skolan.

Vi har väldigt många lagar i vårt land redan nu.

De facto sitter regeringen och riksdagen och ser över vilka lagar vi kunde få bort, ett arbete som Fjäders nuvarande parti understöder.

Våra lagar ska baseras på verkliga behov och noggrant övervägas. Och när det gäller flickors och kvinnors rätt att leva sina liv fria från förtryck och översitteri så behöver inte Sture oroa sig för Svenska folkpartiets inställning. Vi står alltid upp för jämställdhet och jämlikhet.