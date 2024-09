Nummisbackens framtida namn är inte avgjort – ditt engagemang kan göra skillnad!

Ulla Achrén, Mathias Mattsson

Det finns fortfarande en chans att påverka!

Diskussionen om namnändringen på stadsdelen Nummisbacken är långt ifrån över.

Planläggningen i Åbo stad har nyligen föreslagit att ändra det svenska namnet på stadsdelen från Nummisbacken till Nummis.

Men även om detta förslag har tagits fram, finns det möjlighet för allmänheten att uttrycka sin åsikt fram till den 7 oktober.

Nummisbacken har en lång och anrik historia.

Detta är mer än bara ett namn – det är en del av vår kultur och identitet.

Enligt museiforskaren Sanna Kupila har namnet Nummisbacken använts i över 200 år, och dess historiska värde sträcker sig tillbaka till tiden då området var en del av Nummis socken, en benämning som sträckte sig från Aura å till Pikis och Kustö.

Många invånare och grannföreningar delar åsikten att det svenska namnet Nummisbacken bör förbli oförändrat, trots eventuella förändringar i det finska namnet.

Det har nämligen kastats fram, att det finska nuvarande namnet Nummi ska ändras till "Nummenpakka" för att bättre spegla både den historiska betydelsen och den nuvarande användningen.

Du har möjligheten att tycka till om namnändringen fram till den 7 oktober 2024.

Dina åsikter kan göra skillnad och påverka det slutgiltiga beslutet. Skicka in din ståndpunkt till Åbo stads planläggning via e-post till kaupunkisuunnittelu@turku.fi eller per post till Stadsmiljö, Planläggning, PB 355, 20101 Åbo.

Genom att delta i diskussionen kan vi se till att den historiska och kulturella identiteten för Nummisbacken bevaras för framtida generationer. Det är inte för sent att påverka – din röst är viktig!

