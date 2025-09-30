Offra inte gamla Yrkisområdet i Pargas för en stormarknad!

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Varför är det så viktigt att ge Kesko en stor plats i centrum av Pargas?

På en plats som redan har två affärer?

Nu framgår det i ett budgetförslag att det kan kosta upp till två miljoner euro att bereda området innan det överlåts.

Märkligt att det kan godkännas när politikerna ”letar efter” pengar för att få de vanliga åtagandena att rulla.

Paradoxalt är det också att ett flertal föreningar söker bra rum för sin verksamhet.

Då ska befintliga byggnader rivas för att ge plats åt en stor butik!

Området har en fin växtlighet, buskar och träd, en trivsam grön miljö. Hu om det försvinner.

Det är också tid för att stöda kulturella insatser i samhället.

De kan nog översättas till pengar som skapar jobb och ökar köpkraft fast aktiviteterna tar sig andra uttryck än sälja–köpa! Platsen är som gjord för det.

Är byggnaderna verkligen utdömda, oanvändbara för olika typer av verksamhet?

Det ena internatet har visst haft mätbara skador, men de övriga?

En stormarknad kunde väl finnas i till exempel Österby där finns stora ytor som kan omvandlas till affärstomter.

Bästa förtroendevalda i Pargas tänk om, offra inte gamla Yrkisområdet för en stormarknad!