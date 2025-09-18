Pälsnäringen hör inte till framtiden

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Jag blev tyvärr igen påmind, genom en artikel på Yles webb den 12 september, om problemen inom pälsnäringen.

Våra skattemedel används fortfarande för att stöda en verksamhet som inte längre bär sig själv.

Det är problem som gör att jag starkt motsätter mig denna näring – på samma sätt som en klar majoritet av oss finländare.

Stöd har betalats ut för smittskydd och andra åtgärder, men trots detta visar inspektioner att brister kvarstår på flera gårdar.

När smittor sprids blir följderna tuffa för företagarna – och dyra för oss skattebetalare.

Pälsnäringen är olönsam, marknaden krymper och opinionen är tydlig.

En stor majoritet av finländarna vill se en avveckling, och många av våra grannländer har redan gått före med beslut om förbud.

Det är svårt att förstå varför Finland fortsätter pumpa pengar i en bransch som inte har någon framtid.

Inom SFP har vi redan länge fört en debatt om partiets linje i frågan, på så gott som varje partidag.

Frustrerande kan någon tycka – men kom ihåg att man skapar ingen förändring genom att lämna ett parti, utan genom att stanna kvar och kämpa för det man upplever som viktigt.

Detta är en central fråga för mig. Nu är det dags att igen ta upp debatten igen.

Dags att diskutera, lyssna och respektera olika åsikter, samla förhoppningsvis en koalition av likatänkare, lämna in en motion till partidagen och förhoppningsvis fatta, i mina ögon, det rätta beslutet: att SFP ska arbeta för att pälsdjursuppfödningen i Finland stegvis och kontrollerat avvecklas och på sikt förbjuds.

Tiden är mogen för en förändring. Pälsnäringen hör inte till framtiden.