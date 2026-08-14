UPPDATERAD: Polisen utreder misstänkt skoldåd i Lojo

Polisen utreder ett misstänkt skoldåd vid Lohjan Yhteislyseon lukio i Lojo under fredagen.

Räddningsverket larmades till gymnasiet vid 15.40-tiden i fredags efter uppgifter om en brand.

På platsen påträffades en minderårig person som enligt polisen uppträdde förvirrat och hotfullt.

Enligt den preliminära utredningen försökte den misstänkta sätta eld på skolbyggnaden, men branden tog aldrig fart. Hos personen hittades ett eggvapen, tändningsredskap och ett manifest. Den misstänkta ska också ha uppgett att avsikten var att genomföra ett skoldåd.

Personen, som är studerande vid gymnasiet, försökte dessutom skada sig själv och fördes till sjukhus för vård. Ingen annan skadades.

Vid tidpunkten för händelsen hade eleverna redan lämnat skolan, men personal fanns kvar i byggnaden.

Under lördagen informerade polisen att maximalt 50 personer fanns kvar i skolbyggnaden vid händelsen. De tog sig på egen hand ut ur byggnaden under brandlarmet.

Polisen har inlett en förundersökning med brottsrubriceringarna sabotage och förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa.

Uppdaterad 15.8 klockan 9.36 med korrigeringen om att larmet var på fredag, inte på torsdag. Uppdaterad 15.8 klockan 18.16 med uppgifter om hur många som befann sig i skolbyggnaden.