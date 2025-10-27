Politiker – stöd varandra

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Ett tack till Stefan Wallin som i sin kolumn 25.10.2025 träffsäkert analyserar riskerna med att vara politiker och identifierar farorna med att utsätta sig för det allt bistrare hatklimatet som råder mot politiker.

Han kommer till den ledsamma slutsatsen att politiker har två alternativ: att utveckla emotionellt pansar eller att bli okänsliga för hatet.

Det är lätt att instämma.

Samtidigt förvånar man sig över att politiken trots detta har en viss dragningskraft.

Man får hoppas att dragningen riktar sig också till dem som inte kommer att utveckla det wallinska emotionspansaret.

Men nånting som partierna och – särskilt – politikerna själva kunde göra mera: att reagera på det som Wallin beskriver, ta det på allvar och söka stöd hos varandra.

Mindre och större grupper av politiker som blivit och sådana som inte blivit offentligt mobbande kunde slå sig informellt, och kanske formellt, samman i syfte att stöda varandra och jobba för en vettigare image för politikerarbetet.

Stödet kunde få olika uttryck, men målsättningen skulle vara större tillfredsställelse och trygghet av att utöva förtroendeuppdraget politiker.