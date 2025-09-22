Psykosocialt stöd till gynekologiska cancerpatienter är otillräckligt

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Cancer kan vara den största krisen i en människas liv. Trots att cancervården i Finland håller hög kvalitet fokuserar vården främst på sjukdomen och inte på människan som helhet. Alltför många patienter blir utan det stöd de behöver.

September är månaden där vi uppmärksammar gynekologiska cancerformer. I årets kampanj lyfter Gynekologiska Cancerpatienter i Finland rf fram vikten av psykiskt välbefinnande och stöd under en cancerkris.

Syftet med kampanjen är att öka kunskapen om gynekologiska cancerformer och synliggöra hur brett cancer och cancerbehandlingar påverkar patientens vardag – även efter att behandlingarna avslutats.

Gynekologiska cancerformer har många särskilda kännetecken. Förutom att ha haft cancer kan patienter också behöva hantera infertilitet, lymfödem, neuropati, kronisk trötthet eller för tidiga klimakteriebesvär. Även om man blir frisk från cancern måste man leva med dessa följder. Psykosocialt stöd och rehabilitering är generellt sett otillräckliga – om de ens ges över huvud taget.

Föreningen har flera olika kamratstödsgrupper på Facebook, bland annat en på svenska: GySy – svenska gruppen. Dessutom hittar man bra information om psykosocialt stöd och gynekologisk cancer på vår hemsida www.gysy.fi.

Remissrundan för den efterlängtade nationella cancerstrategin avslutades för ett par veckor sedan. Strategins syfte är att främja jämlikhet och en mer helhetsinriktad vård för cancerpatienter.

I dagsläget är cancervården splittrad mellan specialiserad sjukvård och primärvård, och det finns dessutom regionala skillnader – särskilt inom rehabilitering och uppföljning. En nationell cancerstrategi behövs verkligen för att säkerställa att patienter får jämlik vård och rehabilitering oberoende av var de bor.

Medvetenhetsmånaden kulminerade i ett evenemang på Världsdagen för gynekologisk onkologi med temat "Psykiskt välbefinnande under cancerkris – hur stöder cancerstrategin vården?", där experter gav sina perspektiv men även patienternas synvinkel framkom. I paneldiskussionen Hur stöder den nationella cancerstrategin en god och helhetsinriktad vård för patienter? deltog Sari Sarkomaa (Saml.), Bella Forsgren (Gröna), Tuula Helander (SHM) och Outi Nikunen (FICAN).