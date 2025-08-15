Rädda tjänsterna för de mest utsatta i Svenskfinland!

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

”Jag vet ärligt talat inte vad jag skulle ha gjort om jag inte haft tillgång till den juridiska rådgivningen vid Sams då jag kämpade med mina rättigheter.”

Så säger en person som använt sig av de tjänster som Sams – Samarbetsförbundet kring funktionshinder erbjuder.

De svenskspråkiga funktionshinderorganisationerna gör skillnad för minst 50 000 personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Framtiden för dylika tjänster är hotad.

Finansminister Riikka Purra föreslår ytterligare nedskärningar på 100 miljoner euro i understöden till social- och hälsovårdsorganisationerna.

Den information, rådgivning, utbildning, kamratstöd och rehabilitering som social- och hälsovårdsorganisationerna erbjuder hör till den förmånligaste och mest kostnadseffektiva social- och hälsovårdsverksamheten i Finland.

Den når effektivt dem som behöver hjälpen, det vill säga de mest sårbara och utsatta människorna i samhället.

Nedskärningarna ökar behovet av offentliga vårdtjänster vilket i värsta fall kostar mångdubbelt mer.

Organisationernas verksamhet är helt beroende av STEA-bidrag.

På grund av de nedskärningar som redan gjorts har organisationerna tvingats minska och lägga ner många av sina tjänster.

Ifall de nu föreslagna nedskärningarna förverkligas innebär det att stödet minskar med över 60 procent under denna regeringsperiod, samtidigt som fler än någonsin behöver hjälp.

Vi kräver att regeringspartierna tillsammans hittar ett alternativ till nedskärningarna för social- och hälsovårdsorganisationerna senast till budgetförhandlingarna.

Sanningen är att den offentliga sektorn inte ensam klarar av hela bördan, och just därför utgör organisationerna en oersättlig resurs att lita på.

Vi uppmanar också regeringspartierna att påminna sig om att en stor del av social- och hälsovårdens tjänster en gång tog sin början i just tredje sektorn.

Organisationerna har varit en avgörande länk i uppbyggnaden av Finlands välfärdssamhälle, det som nu effektivt monteras ner.

Vi förväntar oss vishet av beslutsfattarna och alternativa lösningar som inte äventyrar funktionshinderfältets framtid.